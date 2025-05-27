Субсидія у Рівному стала предметом судової тяганини для чоловіка та жінки, тож розповідаємо детальніше про цей випадок.

Подружжя оформило субсидію в Рівному одночасно, але Пенсійний фонд України виявив переплату і вимагає повернути понад дванадцять тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив міський суд у травні 2025 року. Історія отримала несподіване продовження, адже пільги на житлово-комунальні послуги мають право отримувати лише один із членів сім’ї, а громадяни звернулися за субсидією в Рівному одночасно.

У судовому рішенні чітко прописано, що коли кілька членів сім’ї, які мешкають разом, мають право на пільги, гроші може отримувати лише одна особа. Попри це, і чоловік, і жінка подали заяви на субсидію в Рівному, що призвело до зайвих виплат.

За період із першого листопада 2023-го по кінець червня 2024-го утворилася переплата в розмірі 12 129, яку Пенсійний фонд просить повернути. Під час розгляду справи суддя встановив, що громадянин є учасником бойових дій із відповідним посвідченням, яке й дало йому право на пільги.

Дані Мінсоцполітики та Пенсійного фонду підтвердили, що ПФУ автоматично продовжував нараховувати цю виплату чоловікові. У той же час у родині є ще громадянка, яка вже отримувала такий вид допомоги на комунальні послуги за цією ж адресою. Саме тому виникла зайва сума.

ПФУ направив чоловікові офіційний лист із вимогою повернути надміру отримані гроші та вказав реквізити для повернення. Суд підтримав позицію фонду і постановив стягнути із громадянина переплачені гроші.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.