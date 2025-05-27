Субсидия в Ровно стала предметом судебной тяжбы для мужчин и женщин, поэтому рассказываем подробнее об этом случае.

Супруги оформили субсидию в Ровно одновременно, но Пенсионный фонд Украины обнаружил переплату и требует вернуть более двенадцати тысяч гривен, сообщает Politeka.

Такое решение вынес городской суд в мае 2025 года. История получила неожиданное продолжение, ведь льготы на жилищно-коммунальные услуги имеют право получать только один из членов семьи, а граждане обратились за субсидией в Ровно одновременно.

В судебном решении четко прописано, что если несколько членов семьи, проживающих вместе, имеют право на льготы, деньги может получать только один человек. Несмотря на это, и мужчина, и женщина подали заявления на субсидию в Ровно, что привело к лишним выплатам.

За период с первого ноября 2023 по конец июня 2024 образовалась переплата в размере 12 129, которую Пенсионный фонд просит вернуть. При рассмотрении дела судья установил, что гражданин является участником боевых действий с соответствующим удостоверением, которое дало ему право на льготы.

Данные Минсоцполитики и Пенсионного фонда подтвердили, что ПФУ автоматически продолжал начислять эту выплату мужчине. В то же время в семье еще гражданка, которая уже получала такой вид помощи на коммунальные услуги по этому же адресу. Именно поэтому возникла излишняя сумма.

ПФУ направил мужчине официальное письмо с требованием вернуть излишне полученные деньги и указал реквизиты для возвращения. Суд поддержал позицию фонда и постановил взыскать с гражданина переплаченные деньги.

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