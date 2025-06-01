Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні надається у вигляді найнеобхідніших речей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у великих українських містах при дотримання певних умов та відповідності до важливих критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали адреси хабів, де надають важливу підтримку.

Полтава

Гуманітарна допомога для пенсіонерів і місті надається у вигляді найнеобхідніших речей. Йдеться про надання одягу, взуття, засобів гігієни, а також дитячого харчування.

Допомогу можна отримати в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17.

Пункт працює щодня з 09:00 до 18:00.

Контактний номер для довідок: +380 50 305 19 49.

Харків

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається в Харківській області благодійною організацією Карітас в межах проєкту "Зимова допомога 2024-2025 року".

Подати заявку на допомогу можуть особи, які відповідають одному або кільком з таких критеріїв вразливості:

одинокі матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та мами з дітьми до трьох років;

особи, що мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

люди з інвалідністю (І або ІІ групи, а також інвалідність з дитинства);

багатодітні родини з трьома або більше дітьми;

літні люди віком від 60 років, які залишилися без підтримки працездатних родичів.

Проєкт має на меті полегшити життя тим, хто найбільше потребує турботи та допомоги в умовах війни й зимових труднощів.

Київ

Підтримка є комплексною: увага приділяється не лише окремим фізичним потребам, а й загальному самопочуттю людини, її емоційному стану та умовам, у яких вона живе. Серед послуг гуманітарної допомоги для самотніх пенсіонерів у Києві:

Медичний супровід за місцем проживання:

Вимірювання основних життєвих показників (артеріального тиску, температури тіла, рівня цукру в крові).

Обробка ран, перев’язки.

Догляд за катетерами, стомами.

Нанесення лікувальних мазей, приготування й накладання компресів.

Закапування очних, вушних та назальних крапель.

Контроль прийому медикаментів.

Консультації для родичів щодо догляду за хворими.

Профілактика утворення пролежнів.

За підтримкою можна звернутись за номерами телефону: 098-189-3515.

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