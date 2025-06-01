Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у великих українських містах при дотримання певних умов та відповідності до важливих критеріїв, повідомляє Politeka.net.
Ми зібрали адреси хабів, де надають важливу підтримку.
Полтава
Гуманітарна допомога для пенсіонерів і місті надається у вигляді найнеобхідніших речей. Йдеться про надання одягу, взуття, засобів гігієни, а також дитячого харчування.
Допомогу можна отримати в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17.
Пункт працює щодня з 09:00 до 18:00.
Контактний номер для довідок: +380 50 305 19 49.
Харків
Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається в Харківській області благодійною організацією Карітас в межах проєкту "Зимова допомога 2024-2025 року".
Подати заявку на допомогу можуть особи, які відповідають одному або кільком з таких критеріїв вразливості:
- одинокі матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки та мами з дітьми до трьох років;
- особи, що мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;
- люди з інвалідністю (І або ІІ групи, а також інвалідність з дитинства);
- багатодітні родини з трьома або більше дітьми;
- літні люди віком від 60 років, які залишилися без підтримки працездатних родичів.
Проєкт має на меті полегшити життя тим, хто найбільше потребує турботи та допомоги в умовах війни й зимових труднощів.
Київ
Підтримка є комплексною: увага приділяється не лише окремим фізичним потребам, а й загальному самопочуттю людини, її емоційному стану та умовам, у яких вона живе. Серед послуг гуманітарної допомоги для самотніх пенсіонерів у Києві:
Медичний супровід за місцем проживання:
- Вимірювання основних життєвих показників (артеріального тиску, температури тіла, рівня цукру в крові).
- Обробка ран, перев’язки.
- Догляд за катетерами, стомами.
- Нанесення лікувальних мазей, приготування й накладання компресів.
- Закапування очних, вушних та назальних крапель.
- Контроль прийому медикаментів.
- Консультації для родичів щодо догляду за хворими.
- Профілактика утворення пролежнів.
За підтримкою можна звернутись за номерами телефону: 098-189-3515.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.
Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.