Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется в виде самых необходимых вещей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в крупных украинских городах при соблюдении определенных условий и в соответствии с важными критериями, сообщает Politeka.net.

Мы собрали адреса хабов, где оказывают важную поддержку.

Полтава

Гуманитарная помощь для пенсионеров и города предоставляется в виде самых необходимых вещей. Речь идет о предоставлении одежды, обуви, средств гигиены, а также детского питания.

Ее можно получить в Полтавской областной универсальной научной библиотеке имени Ивана Петровича Котляревского по адресу: улица Небесной Сотни, 17

Пункт работает каждый день с 09:00 до 18:00.

Контактный номер: +380 50 305 19 49.

Харьков

Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается в Харьковской области благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Зимняя помощь 2024-2025 года".

Подать заявку могут лица, отвечающие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины и мамы с детьми младше трех лет;

лица, имеющие тяжелые заболевания и нуждающиеся в дорогостоящем лечении;

люди с инвалидностью (I или II группы, а также инвалидность с детства);

многодетные семьи с тремя или более детьми;

пожилые люди от 60 лет, оставшиеся без поддержки трудоспособных родственников.

Проект стремится облегчить жизнь тем, кто больше нуждается в заботе и помощи в условиях войны и зимних трудностей.

Киев

Поддержка комплексна: внимание уделяется не только отдельным физическим потребностям, но и общему самочувствию человека, его эмоциональному состоянию и условиям, в которых он живет. Среди услуг гуманитарной поддержки для одиноких пенсионеров в Киеве:

Медицинское сопровождение по месту жительства:

Измерение основных жизненных показателей (артериального давления, температуры тела, уровня сахара в крови).

Обработка ран, перевязки.

Уход за катетерами, утомлениями.

Нанесение лечебных мазей, приготовление и наложение компрессов.

Закапывание глазных, ушных и назальных капель.

Контроль приёма медикаментов.

Консультации для родственников по уходу за больными.

Профилактика образования пролежней.

За поддержкой можно обратиться по телефону: 098-189-3515.

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