Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в крупных украинских городах при соблюдении определенных условий и в соответствии с важными критериями, сообщает Politeka.net.
Мы собрали адреса хабов, где оказывают важную поддержку.
Полтава
Гуманитарная помощь для пенсионеров и города предоставляется в виде самых необходимых вещей. Речь идет о предоставлении одежды, обуви, средств гигиены, а также детского питания.
Ее можно получить в Полтавской областной универсальной научной библиотеке имени Ивана Петровича Котляревского по адресу: улица Небесной Сотни, 17
Пункт работает каждый день с 09:00 до 18:00.
Контактный номер: +380 50 305 19 49.
Харьков
Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается в Харьковской области благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Зимняя помощь 2024-2025 года".
Подать заявку могут лица, отвечающие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и мамы с детьми младше трех лет;
- лица, имеющие тяжелые заболевания и нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
- люди с инвалидностью (I или II группы, а также инвалидность с детства);
- многодетные семьи с тремя или более детьми;
- пожилые люди от 60 лет, оставшиеся без поддержки трудоспособных родственников.
Проект стремится облегчить жизнь тем, кто больше нуждается в заботе и помощи в условиях войны и зимних трудностей.
Киев
Поддержка комплексна: внимание уделяется не только отдельным физическим потребностям, но и общему самочувствию человека, его эмоциональному состоянию и условиям, в которых он живет. Среди услуг гуманитарной поддержки для одиноких пенсионеров в Киеве:
Медицинское сопровождение по месту жительства:
- Измерение основных жизненных показателей (артериального давления, температуры тела, уровня сахара в крови).
- Обработка ран, перевязки.
- Уход за катетерами, утомлениями.
- Нанесение лечебных мазей, приготовление и наложение компрессов.
- Закапывание глазных, ушных и назальных капель.
- Контроль приёма медикаментов.
- Консультации для родственников по уходу за больными.
- Профилактика образования пролежней.
За поддержкой можно обратиться по телефону: 098-189-3515.
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