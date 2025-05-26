Українці давно обговорюють тему подорожчання проїзду і скаржаться на те, що це дуже б'є по гаманцю, тож розповідаємо детальніше.

З початку 2025 року мешканці кількох областей України відчули на собі наслідки подорожчання проїзду у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Нові тарифи в основному пов’язані із зростанням витрат на пальне, запчастини та інші енергоносії. Проте подорожчання проїзду все одно викликало низку обговорень серед пасажирів і перевізників.

На Київщині зміни відбулися ще з 1 лютого. Приміські маршрутки стали коштувати більше. Наприклад, поїздка з Вишневого до Києва, на Контрактову площу, тепер коштує 50 гривень замість 35. Подорож з Василькова до столиці зросла відразу на 25 і сягає тепер 75.

Аналогічна ситуація і з такими містами, як Ірпінь, Буча та Ворзель. Там тарифи збільшилися до 60-80 гривень залежно від відстані. Перевізники аргументують такі зміни необхідністю компенсувати зростання витрат і не допустити скорочення рейсів.

На Львівщині ситуація з подорожчанням проїзду торкнулася приміських маршрутів Дрогобиччини. Місцева влада повідомила мешканців про підняття вартості на кількох напрямках, зокрема в напрямках Стебник – Трускавець та Стебник – Борислав.

Місцеві жителі вже помітили підвищення цін на квитки, зокрема, на маршруті Дрогобич-Трускавець вартість зросла з 35 до 40. У Сумській області також є нововведення. З першого травня у Глухові тарифи на деяких міських маршрутах виросли.

Відповідно до нових розцінок, поїздка на маршруті з вулиці Шевченка до Путивльської коштуватиме 15 для дорослих і 10 для школярів. Аналогічна вартість діятиме і з села Сліпород до центру міста.

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