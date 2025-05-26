Украинцы давно обсуждают тему подорожания проезда и жалуются на то, что это очень бьет по кошельку, так что рассказываем подробнее.

С начала 2025 года жители нескольких областей Украины ощутили на себе последствия подорожания проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Новые тарифы в основном связаны с ростом затрат на топливо, запчасти и другие энергоносители. Однако подорожание проезда все равно вызвало ряд обсуждений среди пассажиров и перевозчиков.

В Киевской области изменения произошли еще с 1 февраля. Пригородные маршрутки стали стоить больше. К примеру, поездка из Вишневого в Киев, на Контрактовую площадь, теперь стоит 50 гривен вместо 35. Путешествие из Василькова в столицу выросло сразу на 25 и достигает теперь 75.

Аналогичная ситуация и с такими городами, как Ирпень, Буча и Ворзель. Там тарифы увеличились до 60-80 гривен в зависимости от расстояния. Перевозчики аргументируют подобные изменения необходимостью компенсировать рост расходов и не допустить сокращения рейсов.

На Львовщине ситуация с подорожанием проезда затронула пригородные маршруты Дрогобыччины Местные власти сообщили жителям о повышении стоимости на нескольких направлениях, в частности в направлениях Стебник – Трускавец и Стебник – Борислав.

Местные жители уже заметили повышение цен на билеты, в частности на маршруте Дрогобыч-Трускавец стоимость возросла с 35 до 40. В Сумской области также есть нововведения. С первого мая в Глухове тарифы на некоторых городских маршрутах выросли.

Согласно новым расценкам, поездка на маршруте с улицы Шевченко в Путивльскую будет стоить 15 для взрослых и 10 для школьников. Аналогичная стоимость будет действовать и из села Слипород в центр города.

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