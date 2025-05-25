Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві торкнеться будинку мешканців окремого будинку, повідомляє Politeka.

Як інформує Полтавське управління експлуатації газорозподільної системи, відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві будуть відбуватися на вулиці Європейській, 42.

Це пов’язано з плановими роботами на газорозподільній мережі, які допоможуть покращити якість та безпеку постачання в цьому районі.

тариф на газ, плита, газ

Для місцевих мешканців цей період стане певним викликом, адже блакитного палива не буде цілих сім днів. Відтак важливо заздалегідь підготуватися, зокрема перекрити крани перед газовими приладами і не використовувати їх до офіційного закінчення робіт.

Також варто забезпечити доступ фахівцям до квартир і будинків, де знаходиться газове обладнання. Саме це допоможе оперативно відновити подачу, коли ремонт буде завершено.

Ключовий момент у цій ситуації полягає в тому, що відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві не означає автоматичного запуску газопостачання після ремонту. Для відновлення власники квартир або балансоутримувачі повинні подати письмове звернення оператору.

У місті цей процес зазвичай займає до двох робочих днів, у сільській місцевості може розтягнутися до п’яти календарних днів. Якщо у вас виникнуть питання або потрібна допомога, звертайтеся за адресою вулиця Олеся Гончара 2 або за телефоном 50 14 07. Там нададуть всю необхідну інформацію.