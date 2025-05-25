Місцевих попереджають про відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві, тож розповідаємо, кому варто підготуватися.

Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві торкнеться будинку мешканців окремого будинку, повідомляє Politeka.

Як інформує Полтавське управління експлуатації газорозподільної системи, відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві будуть відбуватися на вулиці Європейській, 42.

Це пов’язано з плановими роботами на газорозподільній мережі, які допоможуть покращити якість та безпеку постачання в цьому районі.

Для місцевих мешканців цей період стане певним викликом, адже блакитного палива не буде цілих сім днів. Відтак важливо заздалегідь підготуватися, зокрема перекрити крани перед газовими приладами і не використовувати їх до офіційного закінчення робіт.

Також варто забезпечити доступ фахівцям до квартир і будинків, де знаходиться газове обладнання. Саме це допоможе оперативно відновити подачу, коли ремонт буде завершено.

Ключовий момент у цій ситуації полягає в тому, що відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Полтаві не означає автоматичного запуску газопостачання після ремонту. Для відновлення власники квартир або балансоутримувачі повинні подати письмове звернення оператору.

У місті цей процес зазвичай займає до двох робочих днів, у сільській місцевості може розтягнутися до п’яти календарних днів. Якщо у вас виникнуть питання або потрібна допомога, звертайтеся за адресою вулиця Олеся Гончара 2 або за телефоном 50 14 07. Там нададуть всю необхідну інформацію.