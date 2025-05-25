Отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Полтаве коснется дома жильцов отдельного дома, сообщает Politeka.
Как информирует Полтавское управление эксплуатации газораспределительной системы, отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Полтаве будут происходить на улице Европейской, 42.
Это связано с плановыми работами по газораспределительной сети, которые помогут улучшить качество и безопасность поставок в этом районе.
Для местных жителей этот период станет определенным вызовом, ведь голубого топлива не будет целых семь дней. Следовательно, важно заранее подготовиться, в частности перекрыть краны перед газовыми приборами и не использовать их до официального окончания работ.
Также следует обеспечить доступ специалистам к квартирам и домам, где находится газовое оборудование. Именно это поможет оперативно восстановить подачу, когда ремонт будет завершен.
Ключевой момент в этой ситуации состоит в том, что отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Полтаве не означает автоматического запуска газоснабжения после ремонта. Для восстановления владельцы квартир или балансодержатели должны подать письменное обращение оператору.
В городе этот процесс обычно занимает до двух рабочих дней, в сельской местности он может растянуться до пяти календарных дней. Если у вас возникнут вопросы или нужная помощь, обращайтесь по адресу улица Олеся Гончара 2 или по телефону 50 14 07. Там предоставят всю необходимую информацию.
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