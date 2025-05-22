Планові відключення електроенергії 23 травня торкнуться низки населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інфорацію надає АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Кілька населених пунктів області 23 травня 2025 року у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт залишаться без світла.

Перерви в електропостачанні триватимуть з 08:00 до 20:00 у селах Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна, Рибалки та інших районах Миргородщини. Тут виконуватимуться роботи з усунення дефектів на обладнанні ПЛ-10 кВ Миргородщина ПС Бреусівка.

У смт Чутове з 08:00 до 17:00 електроенергії не буде на вулиці Миру (б.16) та в районі вулиці Енергетиків (16б, 16А) через капітальний ремонт електрообладнання.

У місті Кременчук та прилеглих селах Нова Знам’янка, Піщане, Білецьківка, Маламівка, Підгірне, Петрівка, Майбородівка, Бурти та інших відключення триватимуть із 08:00 до 19:00. Причина – капітальний ремонт та розчищення ліній електропередач.

У селі Петрівка роботи пов’язані з розчищенням трас повітряних ліній.

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» просить вибачення за тимчасові незручності та радить мешканцям заздалегідь підготуватися до відключень - подбати про зарядку гаджетів та інші справи, які залежать від наявності електропочтачання.

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