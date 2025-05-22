Плановые отключения электроэнергии 23 мая в Полтавской области затронут ряд населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Несколько населенных пунктов области 23 мая 2025 в связи с проведением плановых ремонтных работ останутся без света.

Перерывы в электроснабжении продлятся с 08:00 до 20:00 в селах Андрюши, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина, Рыбалки и других районах Миргородщины. Здесь будут выполняться работы по устранению дефектов на оборудовании ВЛ-10 кВ Миргородщина ПС Бреусовка.

В пгт Чутово с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улице Мира (б.16) и в районе улицы Энергетиков (16б, 16А) из-за капитального ремонта электрооборудования.

В городе Кременчуг и близлежащих селах Новая Знаменка, Песчаное, Белецковка, Маламовка, Подгорное, Петровка, Майбородовка, Бурты и другие отключения будут продолжаться с 08:00 до 19:00. Причина – капитальный ремонт и расчистка линий электропередач.

В селе Петровка работы связаны с расчисткой трасс воздушных линий.

АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» просит прощения за временные неудобства и советует жителям заранее подготовиться к отключениям – позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, которые зависят от наличия электропочтения.

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