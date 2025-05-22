Українцям цього літа доведеться звикати до змін на полицях супермаркетів, адже дефіцит продуктів буде значним на деякі позиції.

Дефіцит продуктів, зокрема сезонних фруктів, може сильно вдарити по гаманцях місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Все через примхи весняної погоди. Квітневі заморозки серйозно вдарили по врожаю абрикосів, персиків, вишень і черешень. За словами економіста Олега Пендзина, через морози в багатьох регіонах країни загинула значна частина цвітіння, ще до того як дерева встигли закласти плоди.

Найбільше дісталося Черкащині, тому очікується дефіцит продуктів. Там заморозки були настільки сильними, що кілька хвиль холоду практично знищили сади. У результаті втрати врожаю кісточкових оцінюють у межах п’ятдесяти-шістдесяти відсотків.

У Київській області ситуація трохи спокійніша, та загалом картина по країні невтішна. Яблука поки що залишаються під питанням. У різних регіонах дерева відреагували по-різному, тому остаточні висновки щодо яблучного врожаю робити зарано.

На тлі загального зниження очікувань єдина хороша новина стосується винограду. Він починає вегетацію пізніше за інші культури, тож природні сюрпризи його майже не зачепили. Особливо це стосується Закарпаття та півдня України, де сильних похолодань не було.

За словами Пендзина, у цих регіонах є всі шанси на нормальний врожай, тому ймовірно дефіцит продуктів трохи врегулюється за рахунок цих регіонів.

Експерт каже, що основну частину попиту покриватиме імпорт. Такі товари зазвичай дорожчі, ніж вирощені у власній країні. Експерти застерігають, що подорожчання відчує кожен.

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