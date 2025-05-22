Украинцам этим летом придется свыкаться с изменениями на полках супермаркетов, ведь дефицит продуктов будет значительным на некоторые позиции.

Дефицит продуктов , в частности, сезонных фруктов, может сильно ударить по кошелькам местных жителей, сообщает Politeka.

Все из-за прихотей весенней погоды. Апрельские заморозки серьезно ударили по урожаю абрикосов, персиков, вишен и черешен. По словам экономиста Олега Пендзина, из-за морозов во многих регионах страны погибла значительная часть цветения, еще до того, как деревья успели заложить плоды.

Больше всего досталось Черкасской области, поэтому ожидается дефицит продуктов. Там заморозки были столь сильными, что несколько волн холода практически уничтожили сады. В результате потери урожая косточковых оценивают в пределах пятидесяти-шестидесяти процентов.

В Киевской области ситуация немного более спокойная, но в целом картина по стране неутешительная. Яблоки пока остаются под вопросом. В разных регионах деревья отреагировали по-разному, поэтому окончательные выводы по поводу яблочного урожая делать рано.

На фоне общего понижения ожиданий единственная хорошая новость касается винограда. Он начинает вегетацию позже других культур, поэтому природные сюрпризы его почти не затронули. Особенно это касается Закарпатья и юга Украины, где сильных похолоданий не было.

По словам Пендзина, в этих регионах есть все шансы на нормальный урожай, поэтому, вероятно, дефицит продуктов немного урегулируется за счет этих регионов.

Эксперт говорит, что основная часть спроса будет покрывать импорт. Такие товары обычно дороже, чем выращенные в собственной стране. Эксперты предостерегают, что подорожание почувствует каждый.

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