Подорожчання проїзду на Сумщині міська влада пояснює необхідністю для забезпечення стабільної роботи перевізників.

Подорожчання проїзду на Сумщині торкнулося мешканців Глухова вже з 1 травня, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Глухівської міської ради 24 квітня 2025 року після звернення місцевих перевізників. Причиною перегляду вартості стали зростання цін на пальне, автозапчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Згідно з новими розцінками, проїзд у маршрутному таксі №6 («вул. Шевченка – вул. Путивльська»), яке обслуговує ФОП Буйда Н.М., становитиме 15 гривень для дорослих та 10 гривень для школярів. Такий самий тарифний план встановлено і на маршрут №8-П («с. Сліпород – вул. Заводська-Центр»), перевізником якого є ФОП Дмитренко О.А.

Підвищення тарифів викликало занепокоєння серед жителів, адже в умовах економічної нестабільності навіть незначне подорожчання стає відчутним для родинного бюджету. Водночас у міськраді зазначають, що тариф оновлюється відповідно до розрахунків і є необхідним для забезпечення стабільної роботи перевізників.

Подорожчання проїзду на Сумщині, зокрема у Глухові, стало результатом економічного тиску на галузь громадських перевезень. Влада обіцяє і надалі контролювати якість обслуговування пасажирів та дотримання встановлених цін.

Мешканців закликають своєчасно ознайомлюватися з оновленими тарифами та планувати поїздки з урахуванням нових умов.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.