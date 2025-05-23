Подорожание проезда на Сумщине коснулось жителей Глухова уже с 1 мая, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Глуховского городского совета 24 апреля 2025 после обращения местных перевозчиков. Причиной пересмотра стоимости стал рост цен на горючее, автозапчасти и увеличение минимальной зарплаты.

Согласно новым расценкам, проезд в маршрутном такси №6 (ул. Шевченко – ул. Путивльская), которое обслуживает ФЛП Буйда Н.М., будет составлять 15 гривен для взрослых и 10 гривен для школьников. Такой же тарифный план установлен и на маршрут №8-П («с. Слипород – ул. Заводская-Центр»), перевозчиком которого является ФЛП Дмитренко А.А.

Повышение тарифов вызвало беспокойство среди жителей, ведь в условиях экономической нестабильности даже незначительное подорожание становится ощутимым для семейного бюджета. В то же время в горсовете отмечают, что тариф обновляется в соответствии с расчетами и необходим для обеспечения стабильной работы перевозчиков.

Подорожание проезда в Сумской области, в частности в Глухове, стало результатом экономического давления на отрасль общественных перевозок. Власти обещают и дальше контролировать качество обслуживания пассажиров и соблюдение установленных цен.

Жители призывают своевременно ознакомиться с обновленными тарифами и планировать поездки с учетом новых условий.

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