Місцеві мешканці обурені, адже відбулося подорожчання проїзду у Львівській області, тож розповідаємо, кого це зачепило.

Подорожчання проїзду у Львівській області відчутно вдарило по кишенях місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Пасажири, які щодня користуються приміськими маршрутками, вже стикаються з новими цінами, а в соцмережах не вщухають суперечки щодо справедливості такого рішення.

За новими тарифами, подорожчання проїзду на міжміських маршрутах у Львівській області зросла приблизно на 15–20 відсотків. Тепер мінімальна ціна квитка складає 30 гривень. Наприклад, поїздка з Жовтанців до культурної столиці обійдеться в 50 грн, замість 40, що для багатьох мешканців стало неприємною новиною.

Експерти пояснюють, що подорожчання проїзду у Львівській області пов'язане з кількома факторами. Основні з них — зростання витрат на утримання транспорту, підвищення офіційної зарплати водіям і зменшення кількості пасажирів.

Перевізники кажуть, що без оновлення тарифів їм просто не вижити. Деякі підприємства змушені були переглянути вартість, щоб зберегти роботу водіїв і гарантувати мінімальну зарплату понад двадцять тисяч гривень, що важливо для бронювання кадрів від мобілізації.

Іван Велійка, керівник правління «Укравтотранс-Львів», підтвердив, що більшість великих перевізників регіону вже оновили тарифи. Серед них АТП 14631, Самбірське АТП 14608, а також компанії «Міра і К» та АТП 14630.

За процедурою, перевізники мають право самостійно піднімати ціни, однак вони зобов’язані попередити ОВА мінімум за десять днів.

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