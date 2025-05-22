Подорожание проезда во Львовской области ощутимо ударило по карманам местных жителей, сообщает Politeka.
Пассажиры, ежедневно пользующиеся пригородными маршрутками, уже сталкиваются с новыми ценами, а в соцсетях не утихают споры о справедливости такого решения.
По новым тарифам подорожание проезда на междугородных маршрутах во Львовской области выросло примерно на 15–20 процентов. Теперь минимальная цена билета составляет 30 гривен. Например, поездка из Жовтанцев в культурную столицу обойдется в 50 грн вместо 40, что для многих жителей стало неприятной новостью.
Эксперты объясняют, что подорожание проезда во Львовской области связано с несколькими факторами. Основные из них – рост расходов на содержание транспорта, повышение официальной зарплаты водителям и уменьшение количества пассажиров.
Перевозчики говорят, что без обновления тарифов им просто не выжить. Некоторые предприятия вынуждены были пересмотреть стоимость, чтобы сохранить работу водителей и гарантировать минимальную зарплату более 20 тысяч гривен, что важно для бронирования кадров от мобилизации.
Иван Велийко, руководитель правления «Укравтотранс-Львов», подтвердил, что большинство крупных перевозчиков региона уже обновили тарифы. Среди них – АТП 14631, Самборское АТП 14608, а также компании «Мера и К» и АТП 14630.
По процедуре перевозчики имеют право самостоятельно поднимать цены, однако они обязаны предупредить ОВА минимум за десять дней.
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