Местные жители возмущены, ведь произошло подорожание проезда во Львовской области, поэтому рассказываем, кого это задело.

Подорожание проезда во Львовской области ощутимо ударило по карманам местных жителей, сообщает Politeka.

Пассажиры, ежедневно пользующиеся пригородными маршрутками, уже сталкиваются с новыми ценами, а в соцсетях не утихают споры о справедливости такого решения.

По новым тарифам подорожание проезда на междугородных маршрутах во Львовской области выросло примерно на 15–20 процентов. Теперь минимальная цена билета составляет 30 гривен. Например, поездка из Жовтанцев в культурную столицу обойдется в 50 грн вместо 40, что для многих жителей стало неприятной новостью.

Эксперты объясняют, что подорожание проезда во Львовской области связано с несколькими факторами. Основные из них – рост расходов на содержание транспорта, повышение официальной зарплаты водителям и уменьшение количества пассажиров.

Перевозчики говорят, что без обновления тарифов им просто не выжить. Некоторые предприятия вынуждены были пересмотреть стоимость, чтобы сохранить работу водителей и гарантировать минимальную зарплату более 20 тысяч гривен, что важно для бронирования кадров от мобилизации.

Иван Велийко, руководитель правления «Укравтотранс-Львов», подтвердил, что большинство крупных перевозчиков региона уже обновили тарифы. Среди них – АТП 14631, Самборское АТП 14608, а также компании «Мера и К» и АТП 14630.

По процедуре перевозчики имеют право самостоятельно поднимать цены, однако они обязаны предупредить ОВА минимум за десять дней.

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