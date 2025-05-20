Синоптики опублікували прогноз погоди в Полтаві на 21 травня та розповіли всі деталі про цей день.

Прогноз погоди в Полтаві на 21 травня обіцяє ясний та сонячний день без опадів, що створить сприятливі умови для активного відпочинку та приємних прогулянок, повідомляє Politeka.

За останні 130 років у цей день максимальна температура сягала +31°C (1949 року), а мінімальна опускалась до +3°C (1952 року). Цьогоріч вночі повітря охолоджуватиметься до +9–11°C, а вдень потеплішає до +20°C. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 748–753 мм рт. ст., вітер буде слабким до помірного, зі швидкістю 1,8–3,8 м/с. Вологість упродовж дня коливатиметься від 94% у ранкові години до 48% ближче до вечора.

Хмарність упродовж дня буде мінімальною, а небо залишатиметься ясним. Така атмосфера сприяє гарному самопочуттю та дозволяє проводити час на свіжому повітрі без дискомфорту.

Народний прогноз на цей день зазначає: якщо 21 травня буде дощ, то в лісах очікується багатий врожай грибів. У цей час традиційно пекли пироги, якими пригощали мандрівників і нужденних. Природа у цей період активно пробуджується: лопаються бруньки у лісової шипшини, а ранні іриси починають цвісти, створюючи перші яскраві барви весни.

Отже, прогноз погоди в Полтаві на 21 травня обіцяє теплий і сонячний день без опадів, що ідеально підходить для прогулянок та роботи на городі. Усі природні процеси свідчать про поступове наближення літа, а тепла погода дарує оптимізм і наснагу для нових починань.

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