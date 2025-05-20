Синоптики опубликовали прогноз погоды в Полтаве на 21 мая и поведали все детали об этом дне.

Прогноз погоды в Полтаве на 21 мая обещает ясный и солнечный день без осадков, что создаст благоприятные условия для активного отдыха и прогулок, сообщает Politeka.

За последние 130 лет в этот день максимальная температура достигала +31 ° C (1949), а минимальная опускалась до +3 ° C (1952). В этом году ночью воздух будет охлаждаться до +9–11°C, а днем ​​потеплеет до +20°C. Атмосферное давление будет держаться на уровне 748–753 мм рт. ст., ветер будет слабым до умеренного, со скоростью 1,8–3,8 м/с. Влажность в течение дня будет колебаться от 94% в утренние часы до 48% ближе к вечеру.

Облачность в течение дня будет минимальной, а небо будет ясным. Такая атмосфера способствует хорошему самочувствию и позволяет проводить время на открытом воздухе без дискомфорта.

Народный прогноз на этот день гласит: если 21 мая идет дождь, то в лесах ожидается богатый урожай грибов. В это время традиционно пекли пироги, которыми угощали путников и нуждающихся. Природа в этот период активно пробуждается: распускаются бутоны шиповника, начинают цвести ранние ирисы, создавая первые яркие краски весны.

Следовательно, прогноз погоды в Полтаве на 21 мая обещает теплый и солнечный день без осадков, что идеально подходит для прогулок и работы на огороде. Все естественные процессы свидетельствуют о постепенном приближении лета, а теплая погода дарит оптимизм и воодушевление новых начинаний.

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