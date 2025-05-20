Новий графік транспорту у Дніпрі може спричинити незручності для студентів, працівників вечірніх змін та тих, хто прямує до залізничного вокзалу або звідти.

Новий графік транспорту у Дніпрі запроваджено у зв’язку зі змінами в русі трамваїв №1, повідомляє Politeka.

21 та 22 травня трамваї цього маршруту завершать роботу раніше через ремонт колії на проспекті Дмитра Яворницького, інформує 056.

Ремонтні роботи відбуватимуться в районі зупинки "Історичний музей" і спрямовані на безпечне оновлення колій та запобігання аварійним ситуаціям. Тому ввечері 21 та 22 травня трамваї №1 курсуватимуть за скороченим графіком. Останні рейси від кінцевих зупинок відбудуться: від Залізничного вокзалу о 21:36, від Університету науки і технологій — о 21:48.

Крім того, декілька вечірніх рейсів змінять напрямок: трамваї, які відправлятимуться від залізничного вокзалу о 21:47, 21:56 та 22:06, курсуватимуть лише до вулиці Центральної. Електротранспорт з Університету науки і технологій о 21:58 та 22:08 рухатимуться до залізничного вокзалу за маршрутом №7.

Ці тимчасові зміни важливо врахувати всім пасажирам, адже електротранспорт №1 — один із найпопулярніших маршрутів, що з’єднує ключові райони Дніпра.

У транспортному підприємстві закликають пасажирів заздалегідь перевіряти новий графік транспорту у Дніпрі та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.

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