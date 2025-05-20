Новый график транспорта в Днепре может привести к неудобствам для студентов, работников вечерних смен и тех, кто направляется к железнодорожному вокзалу или оттуда.

Новый график транспорта в Днепре введен в связи с изменениями в движении трамваев №1, сообщает Politeka.

21 и 22 мая трамваи этого маршрута завершат работу раньше из-за ремонта пути на проспекте Дмитрия Яворницкого, информирует 056 .

Ремонтные работы будут проходить в районе остановки "Исторический музей" и направлены на безопасное обновление путей и предотвращение аварийных ситуаций. Поэтому вечером 21 и 22 мая трамваи №1 будут курсировать по сокращенному графику. Последние рейсы от конечных остановок состоятся: от Железнодорожного вокзала в 21:36, от Университета науки и технологий в 21:48.

Кроме того, несколько вечерних рейсов изменят направление: трамваи, которые будут отправляться от железнодорожного вокзала в 21:47, 21:56 и 22:06, будут курсировать только по улице Центральной. Электротранспорт из Университета науки и технологий в 21:58 и 22:08 будут двигаться к железнодорожному вокзалу по маршруту №7.

Эти временные изменения важно учесть всем пассажирам, ведь электротранспорт №1 — один из самых популярных маршрутов, соединяющих ключевые районы Днепра.

В транспортном предприятии призывают пассажиров заранее проверять новый график транспорта в Днепре и, по возможности, использовать альтернативные маршруты.

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