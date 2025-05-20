Подорожчання круп у Полтаві змусило багатьох переглянути вміст звичного кошика, адже не всім подобаються суми в чеку на касі, повідомляє Politeka.

Подорожчання круп у Полтаві далося взнаки вже на початку травня. Йдеться не лише про преміум-сегмент, а й про базові продукти. Різницю покупці помічають одразу.

Згідно з аналізом цін у місцевих супермаркетах та даними сервісу Мінфін ситуація змінилася у різних сегментах. Найбільше подорожчання круп в Полтаві відзначилося на рисі. Якщо ще нещодавно він коштував трохи більше 72 гривень за кілограм, то зараз цінник перевалив за 79.

Довгий рис додав у вартості не так відчутно, його середня ціна приблизно 58 грн. Цікаво, що пропарений навіть трохи подешевшав у порівнянні з квітнем і тепер коштує 68 гривень. А круглий від марки "Розумний Вибір" продається по 51 грн за кіло.

Басматі від торгової марки "Жменька" вже коштує 170. Не обійшлося і без змін в цінниках на гречку. У березні за кілограм просили трохи більше 32 за кіло, тепер майже 49. Але деякі мережі все ж намагаються підтримати споживача. У тому ж АТБ гречку "Розумний Вибір" можна взяти за 31.

Експерти кажуть, що таку ситуацію ми маємо через загальні економічні процеси в країні на тлі війни, тому радять покупцям порівнювати цінники в різних мережах та шукати знижки.

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