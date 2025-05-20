Местные жители уже заметили, что подорожание круп в Полтаве стало постоянной тенденцией, так что рассказываем детали.

Подорожание круп в Полтаве заставило многих посмотреть содержание привычной корзины, ведь не всем нравятся суммы в чеке на кассе, сообщает Politeka.

Подорожание круп в Полтаве сказалось уже в начале мая. Речь идет не только о премиум-сегменте, но и о базовых продуктах. Разницу покупатели замечают сразу.

Согласно анализу цен в местных супермаркетах и ​​данным сервиса Минфин ситуация изменилась в разных сегментах. Наибольшее подорожание круп в Полтаве отличилось на рисе. Если еще недавно он стоил чуть больше 72 гривен за килограмм, то сейчас ценник перевалил за 79 гривен.

Долгий рис прибавил в стоимости не так ощутимо, его средняя цена примерно 58 грн. Интересно, что пропаренный даже немного подешевел по сравнению с апрелем и теперь стоит 68 гривен. А круглый от марки "Умный выбор" продается по 51 грн за кило.

Басмати от торговой марки "Жменька" уже стоит 170. Не обошлось и без изменений в ценниках на гречку. В марте за килограмм просили чуть больше 32 за кило, теперь почти 49. Но некоторые сети все же пытаются поддержать потребителя. В том же АТБ гречку "Умный выбор" можно взять за 31.

Эксперты говорят, что такая ситуация у нас из-за общих экономических процессов в стране на фоне войны, поэтому советуют покупателям сравнивать ценники в разных сетях и искать скидки.

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