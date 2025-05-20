У Дніпрі для ВПО стало легше оформлювати субсидії, що є невеликим, але полегшенням для людей, які втікали від війни.

Субсидії для ВПО в Дніпрі можна отримати навіть за умови оренди лише однієї кімнати, і для цього достатньо мати власний договір найму, повідомляє Politeka.

Як розповіла юристка громадської організації "Донбас SOS" Наталія Юрлова, розрахувати розмір допомоги можна самостійно, не чекаючи на рішення органів соцзахисту.

Зміни затвердив уряд у постанові від 11 квітня цього року. Основна суть у тому, що тепер внутрішньо переміщені особи можуть обрати лише одну форму державної підтримки. Якщо людина отримує субсидії для ВПО в Дніпрі, вона вже не має права на програму "Прихисток" або на щомісячну підтримку на проживання.

Серед нововведень з’явилась можливість орендувати не всю квартиру, а лише частину приміщення. За словами Юрлової, тепер переселенці можуть подаватися на субсидії для ВПО в Дніпрі навіть якщо мешкають разом, але не є родичами. Наприклад, це можуть бути дві жінки або дві родини, які разом орендують квартиру.

Договір найму не обов’язково має бути типовим. Якщо орендар і власник житла домовилися про зручний для обох формат документа, його цілком достатньо. Власника житла взагалі можуть не залучати до подачі документів, якщо він не претендує на податкову компенсацію.

Подавати документи можна у будь-який зручний спосіб. Це може бути особистий візит до Пенсійного фонду, онлайн-заявка через портал або навіть звернення до ЦНАПу.

Ще одне оновлення стосується розрахунку суми. Якщо раніше держава могла покривати всю орендну плату, тепер наймач зобов’язаний сплатити хоча б мінімальну суму. Решту компенсує бюджет.

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