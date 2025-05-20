В Днепре для ВПЛ стало легче оформлять субсидии, что является небольшим, но облегчением для людей, бежавших от войны.

Субсидии для ВПЛ в Днепре можно получить даже при аренде только одной комнаты, и для этого достаточно иметь собственный договор найма, сообщает Politeka.

Как рассказала юрист общественной организации "Донбасс SOS" Наталья Юрлова, рассчитать размер помощи можно самостоятельно, не дожидаясь решения органов соцзащиты.

Изменения утвердило правительство в постановлении от 11 апреля этого года. Основная суть состоит в том, что теперь внутренне перемещенные лица могут выбрать только одну форму государственной поддержки. Если человек получает субсидии для ВПЛ в Днепре, он уже не имеет права на программу "Убежище" или на ежемесячную поддержку на жительство.

Среди новшеств появилась возможность арендовать не всю квартиру, а только часть помещения. По словам Юрловой, теперь переселенцы могут подаваться на субсидии для ВПЛ в Днепре даже если живут вместе, но не являются родственниками. К примеру, это могут быть две женщины или две семьи, которые вместе арендуют квартиру.

Договор найма не обязательно должен быть типичным. Если арендатор и собственник жилья договорились об удобном для обоих формате документа, его вполне достаточно. Владельца жилья вообще могут не привлекать к подаче документов, если он не претендует на налоговую компенсацию.

Подавать документы можно любым удобным способом. Это может быть личный визит в Пенсионный фонд, онлайн-заявка через портал или даже обращение в ЦНАП.

Еще одно обновление касается расчета суммы. Если раньше государство могло покрывать всю арендную плату, теперь наниматель обязан уплатить хотя бы минимальную сумму. Остальное компенсирует бюджет.

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