Обленерго попередило, де та в які години діятимуть графіки відключення світла для Харкова та області на 20 травня 2025 року.

Оголошено нові локальні графіки відключення світла в Харкові та області на вівторок, 20 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

У Харкові графіки відключення світла 20 травня торкнуться лише Індустріального району міста. За даними обленерго, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт відбудеться знеструмлення частини Роганського житлового масиву.

Без електроенергії з 9:00 до 17:00 у вівторок, як пише Politeka, залишаться мешканці будинків по вулицях:

Зарянська;

92-ї Бригади (парний бік, №12-54А);

Зубарєва (непарний бік, №45-63).

Крім того, 20 травня графіки відключення світла також діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Приблизно з 9:00 до 16:09 без електроенергії залишаться мешканці селища Манченки по вулицях Залізнична, Руслана Шимона, Івана Богуна, Коцюбинського, провулках Козацький, Коцюбинського.

Загалом, за даними "Укренерго", в Україні трохи знизився рівень енергоспоживання завдяки більш ясній погоді та ефективній роботі побутових сонячних електростанцій. При цьому, щоб уникнути перенавантаження мережі в вечірні години, енергетики просять українців за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години з 10:00 до 16:00.

Якщо обленерго запровадить інші обмеження електропостачання в регіоні, про це буде повідомллено додатково.

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