Облэнерго предупредило, где и в какие часы будут действовать графики отключения света для Харькова и области на 20 мая 2025 года.

Объявлены новые локальные графики отключения света в Харькове и области на вторник, 20 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В Харькове графики отключения света 20 мая коснутся только Индустриального района города. По данным облэнерго, в связи с проведением ремонтных работ произойдет обесточение части Роганского жилмассива.

Без электроэнергии с 9:00 до 17:00 во вторник, как пишет Politeka, останутся жильцы домов по улицам:

Зарянская;

92-й Бригады (четная сторона, №12-54А);

Зубарева (нечетная сторона, №45-63).

Кроме того, 20 мая графики отключения света будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. Приблизительно с 9:00 до 16:09 без электроэнергии останутся жители поселка Манченко по улицам Железнодорожная, Руслана Шимона, Ивана Богуна, Коцюбинского, переулках Казацкий, Коцюбинского.

В целом, по данным "Укрэнерго", в Украине немного снизился уровень энергопотребления благодаря более ясной погоде и эффективной работе бытовых солнечных электростанций. При этом во избежание перегрузки сети в вечерние часы энергетики просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы с 10:00 до 16:00.

Если облэнерго введет другие ограничения электроснабжения в регионе, об этом будет сообщено дополнительно.

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