Інформація про планові відключення світла в Полтавській області 20 травня може оновлюватися.

Відключення світла в Полтавській області 20 травня відбудуться через планові ремонтні роботи на електромережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Скороходівській громаді.

Відключення світла в Полтавській області торкнуться низки населених пунктів, зокрема сіл Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Шевченка, а також смт Чутове та інших. Роботи триватимуть орієнтовно з 08:00 до 20:00.

Планові роботи передбачають капітальний ремонт, технічне обслуговування мереж та усунення дефектів на обладнанні. Такі заходи необхідні для забезпечення надійності електропостачання та попередження аварій у майбутньому. Знесмтрумлення торкнеться окремих вулиць у зазначених населених пунктах — зокрема, вулиць Садова, Центральна, Шкільна, Степова, Лісова, Залізнична та багатьох інших.

АТ «Полтаваобленерго» просить споживачів заздалегідь подбати про альтернативні джерела освітлення та зберігати обережність під час періоду відсутності електроенергії. Ремонтні роботи дозволять покращити якість та стабільність електропостачання в регіоні.

Інформація про планові відключення світла в Полтавській області 20 травня може оновлюватися, тому рекомендуємо слідкувати за офіційними повідомленнями компанії для того, щоб уникнути незручностей.

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