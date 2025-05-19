Информация о плановых отключениях света в Полтавской области 20 мая может обновляться.

Отключение света в Полтавской области 20 мая произойдет из-за плановых ремонтных работ на электросетях АО «Полтаваоблэнерго», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Скороходовской общине .

Отключения света в Полтавской области коснутся ряда населенных пунктов, в частности, сел Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Шевченко, а также пгт Чутово и других. Работы будут продолжаться ориентировочно с 08:00 до 20:00.

Плановые работы подразумевают капитальный ремонт, техническое обслуживание сетей и устранение дефектов на оборудовании. Такие меры необходимы для обеспечения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в будущем. Обесточивание затронет отдельные улицы в указанных населенных пунктах — в частности, улицы Садовая, Центральная, Школьная, Степная, Лесная, Железнодорожная и многих других.

АО «Полтаваоблэнерго» просит потребителей заранее позаботиться об альтернативных источниках освещения и сохранять осторожность в период отсутствия электроэнергии. Ремонтные работы позволят улучшить качество и стабильность электроснабжения в регионе.

Информация о плановых отключениях света в Полтавской области 20 мая может обновляться, поэтому рекомендуем следить за официальными сообщениями компании для того, чтобы избежать неудобств.

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