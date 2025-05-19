Подорожчання проїзду у Київській області торкнулося жителів Фастова – з 1 травня 2025 року вартість однієї поїздки у міських автобусах зросла до 15 гривень, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення було ухвалене виконавчим комітетом Фастівської міської ради та оприлюднене на офіційному ресурсі.

Як зазначається у повідомленні, зміна тарифу відбулася відповідно до чинного законодавства України та Методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту. Основною причиною перегляду ціни стало суттєве зростання витрат перевізників. Йдеться про подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зростання вартості технічного обслуговування, ремонту транспорту, а також підвищення цін на запчастини та інші ресурси, необхідні для стабільної роботи громадського транспорту.

Обґрунтування перегляду тарифу детально викладено у рішенні виконкому №214 від 23 квітня 2025 року, яке доступне для ознайомлення громадськості. У міськраді підкреслюють, що перегляд тарифу є вимушеним заходом, спрямованим на недопущення транспортного колапсу та забезпечення регулярності перевезень.

Місцеві жителі сприйняли новину неоднозначно: одні вважають зростання вартості неминучим з огляду на економічні реалії, інші – обурюються тим, що цінове підвищення відбувається без покращення умов перевезення. Проте влада запевняє, що контроль за якістю послуг зберігатиметься і надалі.

Отже, подорожчання проїзду у Київській області торкнулося і Фастова, що вимагає від пасажирів адаптації до нових цінових умов.

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