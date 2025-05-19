Подорожание проезда в Киевской области коснулось жителей Фастова – с 1 мая 2025 стоимость одной поездки в городских автобусах выросла до 15 гривен, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Фастовского городского совета и обнародовано на официальном ресурсе.

Как отмечается в сообщении, изменение тарифа произошло в соответствии с действующим законодательством Украины и Методикой расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта. Основной причиной пересмотра цены стал значительный рост расходов перевозчиков. Речь идет о подорожании горюче-смазочных материалов, росте стоимости технического обслуживания, ремонте транспорта, а также повышении цен на запчасти и другие ресурсы, необходимые для стабильной работы общественного транспорта.

Обоснование пересмотра тарифа подробно изложено в решении исполкома №214 от 23 апреля 2025 года, которое доступно для ознакомления общественности. В горсовете подчеркивают, что пересмотр тарифа является вынужденной мерой, направленной на недопущение транспортного коллапса и обеспечение регулярности перевозок.

Местные жители восприняли новость неоднозначно: одни считают рост стоимости неизбежным, учитывая экономические реалии, другие возмущаются тем, что ценовое увеличение происходит без улучшения условий перевозки. Однако власти уверяют, что контроль за качеством услуг будет сохраняться и дальше.

Следовательно, подорожание проезда в Киевской области коснулось и Фастова, что требует от пассажиров адаптации к новым ценовым условиям.

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