Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області пояснюють підвищенням вартості пального, ремонту транспорту, а також витратами на страхування пасажирів.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області стало неприємною новиною для мешканців Нікополя, повідомляє Politeka.

Як інформує міська рада, з весни 2025 року вартість поїздки в міських автобусах підвищено з 10 до 15 гривень. Зростання становить 50% і вже викликало хвилю обурення серед жителів, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки від обстрілів та нестабільної економічної ситуації.

Міська влада пояснює рішення необхідністю: зростанням мінімальної зарплати, збільшенням податків, підвищенням вартості пального, ремонту транспорту, а також витратами на страхування пасажирів. Усе це вплинуло на тариф, який, за словами посадовців, не переглядався тривалий час, хоча витрати перевізників постійно зростали.

Разом із тим, для деяких категорій населення залишаються пільги. Безкоштовно користуватися транспортом можуть діти до 18 років, а також представники пільгових груп, за умови наявності відповідних документів. Це хоча й є підтримкою, але не знімає загального тягаря подорожчання для решти пасажирів.

Мешканці Нікополя, які й без того опинилися в складних умовах воєнного часу, сприйняли новину з обуренням. Люди скаржаться, що навіть невеликі додаткові витрати на проїзд — це значне навантаження на їхні бюджети.

Отже, подорожчання проїзду у Дніпропетровській області стало ще одним викликом для мешканців прифронтових територій.

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