Поорожание проезда в Днепропетровской области объясняют повышением стоимости горючего, ремонта транспорта, а также расходами на страхование пассажиров.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало неприятным новшеством для жителей Никополя, сообщает Politeka.

Как сообщает городской совет, с весны 2025 года стоимость поездки в городских автобусах повышена с 10 до 15 гривен. Рост составляет 50% и уже вызвало волну возмущения среди жителей, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности от обстрелов и нестабильной экономической ситуации.

Городские власти объясняют решение необходимостью: ростом минимальной зарплаты, увеличением налогов, повышением стоимости горючего, ремонта транспорта, а также расходами на страхование пассажиров. Все это повлияло на тариф, который, по словам чиновников, не пересматривался долго, хотя расходы перевозчиков постоянно росли.

Вместе с тем для некоторых категорий населения остаются льготы. Бесплатно пользоваться транспортом могут дети до 18 лет, а также представители льготных групп при наличии соответствующих документов. Это хоть и является поддержкой, но не снимает все бремя удорожания для остальных пассажиров.

Жители Никополя, и так оказавшиеся в сложных условиях военного времени, восприняли новость с возмущением. Люди жалуются, что даже небольшие дополнительные расходы на проезд — это большая нагрузка на их бюджеты.

Следовательно, подорожание проезда в Днепропетровской области стало еще одним вызовом жителям прифронтовых территорий.

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