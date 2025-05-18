На понеділок, 19 травня 2025 року, рогноз погоди для Харкова та області передбачає дощі з грозами та штормовий вітер.

Синоптики розповіли, яких неприємностей чекати мешканцям від прогнозу погоди в Харкові та області на 19 травня 2025 року, пише Politeka.

Укргідрометцентр оголосив на понеділок попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. Справа в тому, що прогноз погоди в Харкові та області на 19 травня передбачає грозу (перший (жовтий) рівень небезпечності).

За даними регіонального центру з гідрометеорології, загалом протягом всієї доби буде хмарно, вночі дощі невеликі, а вдень посиляться до помірних у супроводі грози.

Також очікується сильний і неприємний південно-західний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

По Харківській області прогноз погоди на 19 травня передбачає в нічні години +6+11 тепла, в денні – до +14+19 градусів. У облцентрі при цьому очікується вночі +8+10, вдень +16+18 градусів.

У вівторок, за словами синоптиків, у регіоні знову хмарно, дощі, місцями грози, сильний вітер. При цьому температура повітря трішки знизиться та становитиме максимально +11+16 тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що в понеділок загалом по Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. Температура повітря на більшості територій у середньому +14+18 градусів, найтепліше на сході та півдні – до +15+22, а найхолоднішена заході – +9+14.

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