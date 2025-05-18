На понедельник, 19 мая 2025 года, прогноз погоды для Харькова и области предусматривает дожди с грозами и штормовой ветер.

Синоптики рассказали, каких неприятностей ждать от прогноза погоды в Харькове и области на 19 мая 2025 года, пишет Politeka.

Укргидрометцентр объявил на понедельник предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе. Дело в том, что прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая предполагает грозу (первый (желтый) уровень опасности).

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток будет облачно, ночью дожди небольшие, а днем ​​усилятся до умеренных в сопровождении грозы.

Также ожидается сильный и неприятный юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду, сообщает Politeka.

По Харьковской области прогноз погоды на 19 мая предполагает в ночные часы +6+11 градусов тепла, в дневные – до +14+19 градусов. В облцентре ожидается ночью +8+10, днем ​​+16+18 градусов.

Во вторник, по словам синоптиков, в регионе снова облачно, дожди, местами грозы, сильный ветер. При этом температура воздуха немного снизится и составит максимально +11+16 тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в понедельник в целом по Украине пройдут дожди разной интенсивности. Температура воздуха на большинстве территорий в среднем +14+18 градусов, теплее всего на востоке и юге – до +15+22, а холоднее на западе – +9+14.

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