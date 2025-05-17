ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла, заплановані в Київській області на неділю, 18 травня 2025 року.

Енергетики розповіли, де та протягом якого часу в Київській області 18 травня 2025 року діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК запланував на неділю профілактичні роботи в електричних мережах у межах Пірнівської громади в Вишгородському районі. Через це на 18 травня з 8:00 до 20:00 заплановано такі графіки відключення світла:

в селі Лебедівка по вулицях Незалежності, Соборній, Шевченка, Чкалова;

селі Жукин по вулицях Київська, Миру, Шевченка, Перемоги, Гетьманська.

Також графіки відключення світла на 18 травня 2025 року запроваджуються в Бучанській міській територіальній громаді в Київській області. ДТЕК попереджає, що без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці селища Ворзель по вулиці Михайла Городецького.

Загалом по Україні рівень енергоспоживання залишається високим через несприятливі погодні умови, повідомляє Politeka. Хмарність перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і не дозволяє їм розвантажити загальну мережу. Крім того, сильний вітер і дощі в кількох регіонах уже спровокували аварійні ситуації.

На тлі цього енергетики просять українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо в період із 14 до 22 години. Аби не перенавантажувати мережу, рекомендується не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.

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