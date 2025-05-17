ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света, запланированных в Киевской области на воскресенье, 18 мая 2025 года.

Энергетики рассказали, где и в течение какого времени в Киевской области 18 мая 2025 года будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК запланировал на воскресенье профилактические работы в электрических сетях в пределах Пирновской общины в Вышгородском районе. Поэтому на 18 мая с 8:00 до 20:00 запланированы следующие графики отключения света:

в селе Лебедевка по улицам Независимости, Соборной, Шевченко, Чкалова;

селе Жукин по улицам Киевская, Мира, Шевченко, Победы, Гетманская.

Также графики отключения света на 18 мая 2025 года вводятся в Бучанской городской территориальной общине в Киевской области. ДТЭК предупреждает, что без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители поселка Ворзель на улице Михаила Городецкого.

В целом по Украине уровень энергопотребления остается высоким из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Politeka. Облачность препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и не позволяет им разгрузить общую сеть. Кроме того, из-за сильного ветра и дождей в нескольких регионах уже возникли аварийные ситуации.

На фоне этого энергетики просят украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в период с 14 до 22 часов. Чтобы не перегружать сеть, рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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