Знижка на оплату комунальних послуг у Вінниці надається для декілької категорій українців.

Знижка на оплату комунальних послуг у Вінниці доступна для українців, які втратили близьких на війні, повідомляє Politeka.

Про це інформує "Дія"

Оформлення пільги допоможе значно знизити витрати на комуналку. Українці, які втратили близьких під час війни, можуть оформити знижку у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Подати заяву можна вже з травня.

Право на пільгу закріплене у частині 5 статті 12 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Скористатися нею можуть батьки загиблих військових, один із подружжя, неповнолітні діти, дорослі нащадки з інвалідністю з дитинства та інші утриманці, які отримують пенсію у зв’язку із загибеллю військового.

Пільга поширюється на оплату квартплати та комунальних послуг — воду, газ, електроенергію, опалення — незалежно від форми власності житла, у межах встановлених норм.

Для оформлення знижки необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту з документами, що підтверджують загибель військового, свідоцтвом про смерть, підтвердженням родинних зв’язків, судмедекспертизою, постановою про причини загибелі та довідками про участь у бойових діях.

Відмовити у наданні пільги можуть у разі відсутності заявника в реєстрі пільговиків або якщо сімейний дохід перевищує встановлені ліміти.

Знижка на оплату комунальних послуг у Вінниці допоможе полегшити фінансове навантаження на родини загиблих воїнів.

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