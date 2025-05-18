Скидка на оплату коммунальных услуг в Виннице предоставляется для нескольких категорий украинцев.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Виннице доступна украинцам, потерявшим близких на войне, сообщает Politeka.

Об этом информирует "Дія"

Оформление льготы поможет значительно снизить расходы на коммуналку. Украинцы, лишившиеся близких во время войны, могут оформить скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подать заявление можно с мая.

Право на льготу закреплено в части 5 статьи 12 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Воспользоваться ею могут родители погибших военных, один из супругов, несовершеннолетние дети, взрослые потомки с инвалидностью с детства и другие иждивенцы, получающие пенсию по гибели военного.

Льгота распространяется на оплату квартплаты и коммунальных услуг – воду, газ, электроэнергию, отопление – независимо от формы собственности жилья в пределах установленных норм.

Для оформления скидки необходимо обратиться в местное управление соцзащиты с документами, подтверждающими гибель военного, свидетельством о смерти, подтверждением родственных связей, судмедэкспертизой, постановлением о причинах гибели и справками об участии в боевых действиях.

Отказать в предоставлении льгот могут в случае отсутствия заявителя в реестре льготников или если семейный доход превышает установленные лимиты.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Виннице поможет облегчить финансовую нагрузку на семьи погибших воинов.

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