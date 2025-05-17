Подорожчання проїзду на Одещині пояснюють економічною ситуацією та необхідністю підтримки роботи транспортної системи.

Подорожчання проїзду на Одещині у квітні не торкнулося обласного центру, однак жителі іншого міста відчули на собі збільшення цін, повідомляє Politeka.

Вартість в трамваях і тролейбусах Одеси становить 15 грн, а маршрутки у межах міста – 20. За поїздку до 6-го кілометра Овідіопольської дороги доведеться заплатити 40 гривень. Маршрути №67 і №68 до Південного коштують 70.

Проїзні квитки мають різні тарифи: для учнів – 120 грн (один вид транспорту), 160 (обидва), для студентів – 240 і 340 відповідно. Для населення ціна проїзду на місяць – 420 або 567 гривень, службові поїздки – 630 або 756.

Паркування в Одесі коштує 30 грн за годину. Абонемент – 2500 на місяць або 28 000 на рік. Деякі категорії громадян, як-от люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних місій, мають право на безплатне паркування.

Водночас у Чорноморську підвищилися тарифи на автобусні маршрути №1, №4 та №15: у межах міста – 18 гривень, до Олександрівки – 20, до Малодолинського – 21.

Тож жителям Одеської області варто враховувати ці зміни при плануванні поїздок і витрат на транспорт. Подорожчання проїзду на Одещині пов’язане з економічними викликами та необхідністю підтримки роботи транспортної системи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни