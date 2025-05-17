Подорожание проезда на Одесской области не коснулось областного центра, однако жители другого города почувствовали на себе рост цен, сообщает Politeka.

Стоимость в трамваях и троллейбусах Одессы составляет 15 грн, а маршрутки в черте города – 20. За поездку до 6-го километра Овидиопольской дороги придется заплатить 40 гривен. Маршруты №67 и №68 в Южный стоят 70.

Проездные билеты имеют разные тарифы: для учащихся – 120 грн (один вид транспорта), 160 (оба), для студентов – 240 и 340 соответственно. Для населения цена проезда в месяц – 420 или 567 гривен, служебные поездки – 630 или 756 гривен.

Парковка в Одессе стоит 30 грн в час. Абонемент – 2500 в месяц или 28000 в год. Некоторые категории граждан, такие как люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий, имеют право на бесплатную парковку.

В то же время в Черноморске повысились тарифы на автобусные маршруты №1, №4 и №15: в черте города – 18 гривен, до Александровки – 20, до Малодолынского – 21.

Поэтому жителям стоит учитывать эти изменения при планировании поездок и расходов на транспорт. Подорожание проезда в Одесской области связано с экономическими вызовами и необходимостью поддержки работы транспортной системы.

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