Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області очікується вже у травні, повідомляє Politeka.

За даними "Газмережі", усе через запровадження нової обов’язкової плати за обслуговування газових мереж.

Із 1 травня 2025 року українці отримають третю платіжку за газ – окремий рахунок за технічне обслуговування систем газопостачання у багатоквартирних будинках. Йдеться про регулярну перевірку газових труб і обладнання, що, за словами фахівців, дозволить підвищити рівень безпеки та уникнути аварійних ситуацій.

Частота перевірок залежатиме від віку будинку: якщо йому менше 25 років – технічний огляд проводитимуть раз на п’ять років, якщо більше – раз на три роки. Витрати на ці перевірки покладатимуться на мешканців.

Про такі нововведення українці почали дізнаватися вже з початку травня. Ця зміна зачепить усі регіони України, зокрема і Харківську область, де споживачі вже висловлюють занепокоєння щодо чергового підвищення вартості комуналки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області зумовлене необхідністю забезпечення безпеки, але може суттєво вдарити по сімейних бюджетах споживачів.

Фахівці радять уважно перевіряти платіжки та за необхідності звертатися до постачальника для роз’яснень щодо нових нарахувань.

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