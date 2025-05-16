Фахівці територіального центру Немишлянського району надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надаються, проте важливо знати, куди звертатись за допомогою та як її отримати, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила міська рада в Телеграм.

Фахівці територіального центру Немишлянського району надають їжу, забезпечуючи людей похилого віку підтримкою за місцем фактичного проживання.

Соціальні працівники займаються закупівлею та доставкою продуктів харчування, ліків, допомагають із прибиранням і пранням, а також оформлюють необхідні документи та здійснюють платежі. Крім того, вони готують їжу та за потреби доставляють гарячі обіди з найближчих пунктів видачі безкоштовних обідів.

Якщо ви відноситесь до однієї з вразливих категорій, ви можете звернутися за допомогою особисто або через представника за наявності нотаріально завіреної довіреності. Продуктові набори видаються за адресою: бул. Богдана Хмельницького, 10-а (пн-пт).

Для отримання допомоги необхідно пред’явити документи, що підтверджують вашу особу, а також відповідні довідки, що засвідчують вашу вразливість. Крім того можна зателефонувати за телефонами: (057) 725-31-15 та (096) 059-86-54 і вам надішлють адресну підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові доступні на зазначеній адресі за вказаним графіком. Це важлива підтримка для тих, хто потрапив у складні життєві обставини.

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