Специалисты территориального центра Немышлянского района предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются, однако важно знать, куда обращаться за помощью и как ее получить, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской совет в Телеграмме.

Специалисты территориального центра Немышлянского района предоставляют еду, обеспечивая людей пожилого возраста поддержкой по месту жительства.

Социальные работники занимаются закупкой и доставкой продуктов питания, лекарств, помогают с уборкой и стиркой, а также оформляют необходимые документы и осуществляют платежи. Кроме того, они готовят еду и при необходимости доставляют горячие обеды из ближайших пунктов выдачи бесплатных обедов.

Если вы относитесь к одной из уязвимых категорий, можно обратиться за помощью лично или через представителя при наличии нотариально заверенной доверенности. Продуктовые наборы издаются по адресу: бул. Богдана Хмельницкого, 10-я (пн-пт).

Для получения помощи необходимо предъявить документы, подтверждающие ваше лицо, а также соответствующие справки, удостоверяющие вашу уязвимость. Кроме того, можно позвонить по телефонам: (057) 725-31-15 и (096) 059-86-54 и вам пришлют адресную поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове доступны на указанном адресе по указанному графику. Это важная поддержка для попавших в сложные жизненные обстоятельства.

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