Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области ожидается уже в мае, сообщает Politeka.

По данным "Газсети", все из-за введения новой обязательной платы за обслуживание газовых сетей.

С 1 мая 2025 украинцы получат третью платежку за газ – отдельный счет за техническое обслуживание систем газоснабжения в многоквартирных домах. Речь идет о регулярной проверке газовых труб и оборудования, что, по словам специалистов, позволит повысить уровень безопасности и избежать аварийных ситуаций.

Частота проверок будет зависеть от возраста дома: если ему меньше 25 лет – технический осмотр будут проводить раз в пять лет, если больше – раз в три года. Расходы на эти проверки будут возлагаться на жителей.

О таких нововведениях украинцы начали узнавать уже с начала мая. Это изменение коснется всех регионов Украины, в том числе и Харьковской области, где потребители уже выражают обеспокоенность по поводу очередного повышения стоимости коммуналки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области обусловлено необходимостью обеспечения безопасности, но может существенно отразиться на семейных бюджетах потребителей.

Специалисты советуют внимательно проверять платежки и при необходимости обращаться к поставщику для разъяснений по поводу новых начислений.

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