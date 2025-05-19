Подорожчання продуктів у травні в Одесі вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у травні в Одесі зафіксоване одразу в кількох ключових категоріях, повідомляє Politeka.

Такі дані надає портал Мінфін.

Найбільше зросли ціни на молочну продукцію, овочі та м’ясо. Середня ціна молока "Простонаше" 1% (900 мл) становить 53,56 грн, що на 5,50 більше, ніж місяць тому. У Metro його вартість – 49,82 гривень, у Megamarket – 57,30.

Банани подорожчали до 77,87 за кг, у квітні середня ціна була 77,40 грн. Найдешевші — у Novus (69,99), найдорожчі — у Megamarket (87,00). Картопля подорожчала з 32,28 до 34,43 за кг.

Сметана "Президент" 15% у травні коштує 53,99, що на 1 гривню більше, ніж у квітні. Куряча гомілка подорожчала до 86,45 за кг, зростання — 8,95 гривень за місяць.

Щодо місцевих магазинів, то актуальні ціни з супермаркетів мережі «Сільпо» такі:

Молоко ультрапастеризоване "Молокія" 2,5% (900 г) — 57,49 грн

Сметана President 10% (350 г) — 47,29

Банан відбірний (100 г) — 16,40

Картопля біла (100 г) — 2,99

Курячий шніцель з філе домашній (100 г) — 27,90

Подорожчання продуктів у травні в Одесі продовжує відбуватися щоденно, тому споживачам варто стежити за оновленнями. Експерти радять містянам уважно планувати покупки та слідкувати за акціями в супермаркетах.

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