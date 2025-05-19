Подорожание продуктов в мае в Одессе отразилось на кошельках местных жителей.

Подорожание продуктов в мае в Одессе было зафиксировано сразу в нескольких ключевых категориях, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет портал Минфин .

Больше всего выросли цены на молочную продукцию, овощи и мясо. Средняя стоимость молока "Простонаше" 1% (900 мл) составляет 53,56 грн, что на 5,50 больше месяца назад. У Metro его стоимость – 49,82 гривен, у Megamarket – 57,30.

Бананы подорожали до 77,87 кг, в апреле средняя цена была 77,40 грн. Самые дешевые – у Novus (69,99), самые дорогие – у Megamarket (87,00). Картофель подорожал с 32,28 до 34,43 за кг.

Сметана "Президент" 15% в мае стоит 53,99, что на 1 гривну больше чем в апреле. Куриная голень подорожала до 86,45 за кг, рост - 8,95 гривен в месяц.

Что касается местных магазинов, то актуальные цены из супермаркетов сети «Сільпо» таковы:

Молоко ультрапастеризованное "Молокия" 2,5% (900 г) - 57,49 грн

Сметана President 10% (350 г) — 47,29

Банан отборный (100 г) - 16,40

Картофель белый (100 г) - 2,99

Куриный шницель из филе домашний (100 г) - 27,90

Подорожание продуктов в мае в Одессе продолжает происходить ежедневно, поэтому потребителям следует следить за обновлениями. Эксперты советуют горожанам внимательно планировать покупки и следить за акциями в супермаркетах.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены