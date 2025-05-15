Відключення світла в Полтавській області 16 травня застосовуються задля надійного постачання електрики в подальшому.

Українцям оголосили про планові відключення світла в Полтавській області 16 травня, повідомляє Politeka.

Енергетики АТ «Полтаваобленерго» проведуть роботи з технічного обслуговування електромереж, через що мешканці Решетилівської громади залишаться без електропостачання орієнтовно з 08:00 до 20:00.

Без світла будуть такі населені пункти: Глибока Балка, Коржі, Крохмальці та Решетилівка. У Глибокій Балці відключення торкнуться провулку Шкільного (будинки 1, 4), вулиці Молодіжної (будинки 5, 26, 29, 40, 50а), Перемоги (30), Лялі Убийвовк (2, 38-а, 43а, 48), Полтавської (12, 16, 23, 26, 36, 37, 51), провулку Набережного (4, а6) та Садової (8, 10, 25а).

У Коржах без електрики залишиться вулиця Мира (9). У Крохмальцях планується взнеструмлення на вулицях Героїв Крут (2, 22), Полтавській (7) та провулку Садовому (2). У Решетилівці світло вимкнуть на Новосанжарській, будинок 55.

Ці відключення світла в Полтавській області 16 травня пов’язані з технічним обслуговуванням, необхідним для надійної роботи енергосистеми.

Енергетики просять мешканців врахувати ситуацію і заздалегідь подбати про важливі речі. Рекомендується завчасно підготуватися, зарядивши необхідні гаджети та запастися водою, щоб мінімізувати незручності під час ремонту.

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