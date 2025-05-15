Отключения света в Полтавской области 16 мая применяются для надежной поставки электричества в дальнейшем.

Украинцам объявили о плановых отключениях света в Полтавской области 16 мая, сообщает Politeka.

Энергетики Акционерное общество «Полтаваоблэнерго» проведут работы по техническому обслуживанию электросетей, из-за чего жители Решетиловской общины останутся без электроснабжения ориентировочно с 08:00 до 20:00.

Без электричества останутся населенные пункты: Глубокая Балка, Коржи, Крохмальцы и Решетиловка. В Глубокой Балке отключения затронут Школьный переулок (дома 1, 4), Молодежную улицу (дома 5, 26, 29, 40, 50а), Победы (30), Ляли Убийвовк (2, 38-а, 43а, 48), Полтавскую (12, 16, 23, 26, 36, 37, 51), Набережный переулок (4, а6) и Садовую улицу (8, 10, 25а).

В Коржах без электричества останется улица Мира (9). В Крахмальцах планируется обесточивание на улицах Героев Крут (2, 22), Полтавской (7) и переулке Садовом (2). В Решетиловке свет выключат на Новосанжарской, дом 55.

Эти отключения света в Полтавской области 16 мая связаны с техническим обслуживанием, необходимым для надежной работы энергосистемы.

Энергетики просят жильцов учесть ситуацию и заранее позаботиться о важных вещах. Рекомендуется заранее подготовиться, зарядив необходимые гаджеты и запастись водой, чтобы минимизировать неудобства при ремонте.

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