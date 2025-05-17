Підвищення тарифів на газ у Харкові стало однією з найбільш актуальних тем для обговорень останнім часом.

Підвищення тарифів на газ у Харкові у травні 2025 року стало відчутним для багатьох споживачів, повідомляє Politeka.

Як інформують Газмережі, мешканці почали отримувати нову, третю платіжку за газ, що стосується технічного обслуговування будинків.

Відтепер українцям доведеться додатково сплачувати за перевірку стану газових мереж і обладнання у багатоквартирних будинках. Як зазначають у компанії, саме ця послуга гарантує безпечне функціонування систем газопостачання.

Нова платіжка з’явилась після 1 травня, коли набуло чинності рішення про запровадження окремої плати за технічне обслуговування. Цей рахунок не замінює, а доповнює вже звичні дві платіжки — за спожите блакитне паливо та за його розподіл. Перевірка технічного стану проводиться періодично: раз на п’ять років у будинках, яким менше 25 років, та раз на три роки — у старіших. Відповідно, мешканці мають бути готові до таких витрат, навіть якщо перевірка відбуватиметься не щороку.

Підвищення тарифів на газ у Харкові викликало хвилю обурення серед споживачів, адже для багатьох домогосподарств ціна на комунальні послуги і без того є обтяжливою. Проте представники газових компаній наголошують, що ці заходи продиктовані необхідністю забезпечення безпеки — технічний нагляд дозволяє уникати аварійних ситуацій і витоків газу.

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