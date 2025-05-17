Повышение тарифов на газ в Харькове стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений в последнее время.

Повышение тарифов на газ в Харькове в мае 2025 года ощутимо для многих потребителей, сообщает Politeka.

Как информируют Газмережи , жильцы начали получать новую, третью платежку за газ, касающуюся технического обслуживания домов.

Теперь украинцам придется дополнительно платить за проверку состояния газовых сетей и оборудования в многоквартирных домах. Как отмечают в компании, эта услуга гарантирует безопасное функционирование систем газоснабжения.

Новая платежка появилась после 1 мая, когда вступило в силу решение о введении отдельной платы за техническое обслуживание. Этот счет не заменяет, а дополняет уже привычные две платежки за потребленное голубое топливо и за его распределение. Проверка технического состояния проводится периодически: раз в пять лет в домах старше 25 лет и раз в три года — в более старших. Соответственно, жители должны быть готовы к таким расходам, даже если проверка будет проходить не каждый год.

Повышение тарифов на газ в Харькове вызвало волну возмущения среди потребителей, ведь для многих домохозяйств цена на коммунальные услуги и без того обременительна. Однако представители газовых компаний подчеркивают, что эти меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности — технический надзор позволяет избегать аварийных ситуаций и утечек газа.

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